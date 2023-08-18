РИА Новости: российская часть Danone будет переименована в «Эйч энд Эн» в сентябре

Российская группа Danone будет переименована в «Эйч энд Эн» в сентябре. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на письмо контрагентам.

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«Новое наименование... Акционерное общество «Эйч энд Эн», — говорится в заявлении. В июле российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли Danone и пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России. Гендиректором российской группы Danone назначили заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства Чеченской Республики.