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РИА Новости: российская часть Danone будет переименована в «Эйч энд Эн» в сентябре

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Российская группа Danone будет переименована в «Эйч энд Эн» в сентябре. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на письмо контрагентам.
РИА Новости: российская часть Danone будет переименована в «Эйч энд Эн» в сентябре
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«Новое наименование... Акционерное общество «Эйч энд Эн», — говорится в заявлении.

В июле российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли Danone и пивоваренной компании «Балтика», принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России.

Гендиректором российской группы Danone назначили заместителя председателя правительства — министра сельского хозяйства Чеченской Республики. 

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