Губернатор Моор вручил трём жителям Тюменской области знаки почёта

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил трём жителям нагрудные знаки почётных граждан Тюменской области за заслуги перед регионом.

Об этом сообщает URA.RU.

Награды были выданы губернатором в ДК «Нефтяник» на торжественном мероприятии в честь 79-летия региона.

Почётные знаки были вручены главному врачу Перинатального центра города Тюмени Ирине Кукарской, начальнику Тюменского президентского кадетского училища Михаилу Логинову, а также главному врачу Федерального центра нейрохирургии Альберту Суфианову.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными знаками двух жителей Оренбурга — Сергея Петрова и Ольгу Хромушину.