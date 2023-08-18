Губернатор Моор вручил трём жителям Тюменской области знаки почёта
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Об этом сообщает URA.RU.
Награды были выданы губернатором в ДК «Нефтяник» на торжественном мероприятии в честь 79-летия региона.
Почётные знаки были вручены главному врачу Перинатального центра города Тюмени Ирине Кукарской, начальнику Тюменского президентского кадетского училища Михаилу Логинову, а также главному врачу Федерального центра нейрохирургии Альберту Суфианову.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными знаками двух жителей Оренбурга — Сергея Петрова и Ольгу Хромушину.