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Путин наградил орденом и медалью двух жителей Оренбурга

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными знаками двух жителей Оренбурга — Сергея Петрова и Ольгу Хромушину.
Путин наградил орденом и медалью двух жителей Оренбурга
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Доцент кафедры Оренбургского государственного медицинского университета Сергей Петров получил медаль Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Депутат законодательного собрания Оренбургской области Ольга Хромушина награждена орденом Дружбы за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее сообщалось, что официальный интернет-портал правовой информации опубликовал указ президента Владимира Путина о присвоении наград спортивным деятелям. Так, например, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков был награждён орденом Александра Невского.

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