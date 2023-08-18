Путин наградил орденом и медалью двух жителей Оренбурга

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными знаками двух жителей Оренбурга — Сергея Петрова и Ольгу Хромушину.

Об этом сообщает RIA56.

Доцент кафедры Оренбургского государственного медицинского университета Сергей Петров получил медаль Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Депутат законодательного собрания Оренбургской области Ольга Хромушина награждена орденом Дружбы за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее сообщалось, что официальный интернет-портал правовой информации опубликовал указ президента Владимира Путина о присвоении наград спортивным деятелям. Так, например, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков был награждён орденом Александра Невского.