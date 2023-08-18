Узнать больше

Суд в Москве оштрафовал издание The Insider из-за отсутствия маркировки иноагента

Короткая ссылка
Таганский районный суд Москвы постановил оштрафовать издание The Insider* на 400 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки иноагента.
Суд в Москве оштрафовал издание The Insider из-за отсутствия маркировки иноагента
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы The Insider SIA признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря суда Зульфии Гуринчук.

Она добавила, что назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тыс. рублей.

В июле Минюст России включил издания The Insider в перечень нежелательных организаций.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить