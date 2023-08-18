Суд в Москве оштрафовал издание The Insider из-за отсутствия маркировки иноагента

Таганский районный суд Москвы постановил оштрафовать издание The Insider* на 400 тыс. рублей из-за отсутствия маркировки иноагента.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы The Insider SIA признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря суда Зульфии Гуринчук.

Она добавила, что назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тыс. рублей.

В июле Минюст России включил издания The Insider в перечень нежелательных организаций.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.