Суд в Москве оштрафовал издание The Insider из-за отсутствия маркировки иноагента
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«Постановлением Таганского районного суда города Москвы The Insider SIA признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря суда Зульфии Гуринчук.
Она добавила, что назначено наказание в виде административного штрафа в размере 400 тыс. рублей.
В июле Минюст России включил издания The Insider в перечень нежелательных организаций.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.