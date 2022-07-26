Минюст России включил Bellingcat и The Insider в перечень нежелательных организаций
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В списке на сайте ведомства указаны Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды) и The Insider (Латвия).
Также в перечень включён Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute).
Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательной в России деятельность Bellingcat, The Insider, а также чешского Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 08.10.2021.
** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.