Минюст России включил Bellingcat и The Insider в перечень нежелательных организаций

Министерство юстиции России включило издания Bellingcat* и The Insider** в перечень нежелательных организаций.

В списке на сайте ведомства указаны Bellingcat Ltd. (Великобритания), Stichting Bellingcat (Нидерланды) и The Insider (Латвия).

Также в перечень включён Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute).

Ранее Генеральная прокуратура России признала нежелательной в России деятельность Bellingcat, The Insider, а также чешского Института правовой инициативы Центральной и Восточной Европы.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 08.10.2021.

** СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.07.2021.