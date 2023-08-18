Узнать больше

Росалкогольрегулирование: участники рынка определяют конечную цену продукции

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
В пресс-службе Росалкогольрегулирования объяснили RT, что вопросы ценообразования находятся в ведении участников рынка.
Росалкогольрегулирование: участники рынка определяют конечную цену продукции
  • Gettyimages.ru
  • © Neustockimages

«Вопросы ценообразования находятся в ведении участников рынка. Именно они определяют конечную цену продукции, исходя из стоимости сырья, средств укупорки, тары и так далее. Государство же устанавливает минимальную цену (как в случае с коньяком), ниже которой не могут производиться отгрузки, поставки и розничная продажа», — отметили в пресс-службе. 

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в России в ближайшее время вырастут цены на вино и коньяк.

Отмечается, что к концу сентября они поднимутся на 4—5%.

Ранее СМИ сообщали, что французский алкогольный концерн Pernod Ricard, который владеет брендами Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, Ararat, готовится закрыть представительство в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить