Росалкогольрегулирование: участники рынка определяют конечную цену продукции

В пресс-службе Росалкогольрегулирования объяснили RT, что вопросы ценообразования находятся в ведении участников рынка.

«Вопросы ценообразования находятся в ведении участников рынка. Именно они определяют конечную цену продукции, исходя из стоимости сырья, средств укупорки, тары и так далее. Государство же устанавливает минимальную цену (как в случае с коньяком), ниже которой не могут производиться отгрузки, поставки и розничная продажа», — отметили в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в России в ближайшее время вырастут цены на вино и коньяк.

Отмечается, что к концу сентября они поднимутся на 4—5%.

Ранее СМИ сообщали, что французский алкогольный концерн Pernod Ricard, который владеет брендами Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, Ararat, готовится закрыть представительство в России.