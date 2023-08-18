«Ъ»: концерн Pernod Ricard готовится к закрытию представительства в России

Французский алкогольный концерн Pernod Ricard, который владеет брендами Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, Ararat, готовится закрыть представительство в России.

Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

При этом, отмечает газета со ссылкой на экспертов, продукция брендов концерна останется на российском рынке за счёт параллельного импорта.

Pernod Ricard сообщала, что в конце апреля прекратила поставки продукции всех своих международных брендов в Россию.

При этом сообщалось, что Ереванский коньячный завод, принадлежащий французской Pernod Ricard, не прекращал поставки своей продукции в Россию.