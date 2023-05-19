Интерфакс: Ереванский коньячный завод продолжает поставки в Россию

Ереванский коньячный завод, принадлежащий французской Pernod Ricard, не прекращал поставки своей продукции в Россию. Об этом сообщил Интерфаксу источник на предприятии.

«Информация о приостановке экспорта армянского коньяка «Арарат» в Россию не соответствует действительности. Ереванский коньячный завод продолжает работу в штатном режиме, выполняя во всех странах все свои обязательства перед всеми партнёрами», — сказали агентству.

По его словам, заявление Pernod Ricard о приостановлении бизнеса на территории России предполагает, что компания PR Rouss (партнёр «Арарата» в России) в ближайшие месяцы завершит свою деятельность.

Как пишет ТАСС, один из участников алкогольного рынка России сообщил агентству, что никакой информации от армянских партнёров о планах прекращения сотрудничества не поступало.

Накануне министр экономики Армении Ваган Керобян заявил, что Ереванский коньячный завод, который принадлежит Pernod Ricard, может перестать поставлять продукцию в Россию.