Спасатели дали советы москвичам в связи с экстренным предупреждением МЧС о грозе

Спасатели рассказали в беседе с RT, как вести себя в период непогоды на фоне предупреждения МЧС о грозе в столице.

Эксперт по выживанию, спасатель Эдуард Халилов отметил, что задача человека в случае опасности — как можно быстрее находить убежища и там пережидать непогоду.

«Если мы говорим о ситуации, когда человек оказался на улице и спрятаться негде, он должен быть бдительным и осторожным. Ветер срывает кровлю со зданий, облицовку, рекламные щиты, поэтому поражающие элементы могут очень серьёзно навредить. Если человек идёт в капюшоне, в наушниках, он в одной руке держит телефон, в другой — кофе, то не сможет вовремя оценить, если надо защитить себя. Нельзя халатно относиться к стихии, это не шутки», — подчеркнул собеседник RT.

Также нужно быть осторожными, если вы оказываетесь рядом с деревьями. Потому что они являются хорошими молниеприёмниками, добавил эксперт.

«Мамам с детьми, пожилым людям, людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата — им надо ещё более внимательно относиться к оповещению от МЧС. Если есть возможность — лучше никуда не ходить, не выходить из дома», — заявил спасатель.

Тем, кто использует электросамокаты, специалист порекомендовал, если есть возможность, идти пешком, либо на самокате доехать до ближайшего укрытия, спрятаться и переждать.

В свою очередь, экс-начальник центра по проведению спасательных операций особого риска МЧС России, заслуженный спасатель России Николай Вдовин также посоветовал не стоять под деревьями, не находиться на открытой местности при штормовом предупреждении.

«В случае экстренной ситуации помогайте тем людям, которые попали в беду», — заключил он.

Ранее московское отделение МЧС опубликовало экстренное предупреждение о грозе в столице.

Как отметили в ведомстве, по прогнозам синоптиков Росгидромета, во второй половине дня ожидается «ливневый дождь, местами гроза, град, при грозе — шквалистое усиление ветра до 15 м/с».