МЧС опубликовало экстренное предупреждение о грозе в Москве

Московское отделение МЧС опубликовало экстренное предупреждение о грозе в столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, во второй половине дня с сохранением до конца суток 18 августа в Москве ожидается ливневый дождь, местами гроза, град, при грозе — шквалистое усиление ветра до 15 м/с», — говорится на сайте ведомства.

Вместе с этим МЧС выпустило ряд рекомендаций жителям и гостям столицы в связи с непогодой. В частности, людям рекомендовано парковать автомобили вдали от деревьев, избегать шатких конструкций и проявлять максимальное внимание и осторожность как на дороге, так и просто на улице.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве может выпасть до 20% месячной нормы осадков 18 августа.