На Ставрополье возбудили дело по факту травмирования двоих детей на квадроцикле
- РИА Новости
Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК России (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку после появления в СМИ сообщений о том, что мужчина на электросамокате сбил женщину с ребёнком в Краснодаре и сбежал с места происшествия.