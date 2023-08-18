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На Ставрополье возбудили дело по факту травмирования двоих детей на квадроцикле

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В селе Арзгир Ставропольского края 17 августа двое детей четырёх и шести лет на квадроцикле врезались в опору ЛЭП и попали в реанимацию с тяжёлыми травмами. Следователи возбудили уголовное дело.
На Ставрополье возбудили дело по факту травмирования двоих детей на квадроцикле
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК России (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал проверку после появления в СМИ сообщений о том, что мужчина на электросамокате сбил женщину с ребёнком в Краснодаре и сбежал с места происшествия.

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