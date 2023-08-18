РЖД запустили кешбэк за билеты на электрички до 20%

Российские железные дороги запустили в мобильном приложении оплату билетов почти на все электрички через Систему быстрых платежей с кешбэком до 20%.

Об этом говорится на официальном сайте компании.

Билет со скидкой на пригородные электропоезда можно приобрести с 21 августа до 31 декабря 2023 года.

«Вернуть можно до 20% стоимости, но не более 40 рублей за одну покупку и до 1000 рублей в месяц для одного пользователя», — пишет компания.

Кешбэк зачислится в течение трёх дней на счёт, с которого пассажир оплачивает проезд в приложении.

Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила, что билеты на самолёты и поезда со скидкой могут приобрести многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и молодые люди до 23 лет с 10 января по 24 апреля и с 16 мая по 31 мая.