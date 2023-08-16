Экономист Финогенова: пенсионеры могут путешествовать по России со скидкой
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
По словам специалиста, билеты на самолёты и поезда со скидкой могут приобрести многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и молодые люди до 23 лет.
«Например, льгота действует с 10 января по 24 апреля, потом с 16 мая по 31 мая. Летом начинается нельготный период», — уточнила она.
Также она рассказала, что пенсионеры со статусом Героя Советского Союза, Героя России, полного кавалера ордена Славы могут получить билеты бесплатно.
«Их перевозка полностью субсидируется государством», — заключила Финогенова.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян рассказал в беседе с RT, стоит ли покупать тур в период колебаний курса и при каких условиях туроператор может запросить у туриста доплату за путёвку.