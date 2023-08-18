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Суд Петербурга оштрафовал «Триколор кино и ТВ» из-за фильмов с ЛГБТ-сценами

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Московский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 1 млн рублей Национальную спутниковую компанию, владеющую видеосервисом «Триколор кино и ТВ», за фильм с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.
Суд Петербурга оштрафовал «Триколор кино и ТВ» из-за фильмов с ЛГБТ-сценами
  • Gettyimages.ru
  • © MarioGuti

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Московский районный суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности НАО «Национальная спутниковая компания» за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП России («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что штраф в размере 1 млн рублей был выписан из-за размещения на видеосервисе художественного фильма «Игра с ключами».

Ранее мировой судья района Замоскворечье в Москве оштрафовал гендиректора «Яндекса» Артёма Савиновского за отсутствие маркировки «18+» в фильмах с демонстрацией ЛГБТ-отношений на сервисе «Кинопоиск».

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