Суд Петербурга оштрафовал «Триколор кино и ТВ» из-за фильмов с ЛГБТ-сценами

Московский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 1 млн рублей Национальную спутниковую компанию, владеющую видеосервисом «Триколор кино и ТВ», за фильм с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Московский районный суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности НАО «Национальная спутниковая компания» за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП России («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что штраф в размере 1 млн рублей был выписан из-за размещения на видеосервисе художественного фильма «Игра с ключами».

Ранее мировой судья района Замоскворечье в Москве оштрафовал гендиректора «Яндекса» Артёма Савиновского за отсутствие маркировки «18+» в фильмах с демонстрацией ЛГБТ-отношений на сервисе «Кинопоиск».