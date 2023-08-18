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В Удмуртии 285 тысяч детей в возрасте от 3 до 18 лет занимаются спортом

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на совещании президента страны Владимира Путина с правительством заявил, что в России более 3 млн детей занимаются спортом. В Удмуртии эта цифра достигла 285 тыс.
В Удмуртии 285 тысяч детей в возрасте от 3 до 18 лет занимаются спортом
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Планируется ввести цифровую систему, благодаря которой можно будет отслеживать ситуацию по каждой спортшколе или преподавателю.

В Удмуртии через аудит пройдут 61 спортшкола и одна спортивно-адаптивная школа.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде 19,5 тыс. детей занимаются спортом в 27 муниципальных спортивных школах.

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