В Нижнем Новгороде почти 20 тысяч детей занимаются спортом
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на городской департамент физической культуры и спорта.
На начало 2023 года в Нижнем Новгороде регулярно занимались спортом 559,4 тыс. человек.
На данный момент в городе работают порядка 2,5 тыс. общедоступных спортивных объектов.
Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что с момента создания, в 2020 году, тренировки «Спортивных выходных» в Москве посетили более 100 тыс. человек.