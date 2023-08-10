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В Нижнем Новгороде почти 20 тысяч детей занимаются спортом

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В Нижнем Новгороде 19,5 тыс. детей занимаются спортом в 27 муниципальных спортивных школах.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на городской департамент физической культуры и спорта.

На начало 2023 года в Нижнем Новгороде регулярно занимались спортом 559,4 тыс. человек.

На данный момент в городе работают порядка 2,5 тыс. общедоступных спортивных объектов.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что с момента создания, в 2020 году, тренировки «Спортивных выходных» в Москве посетили более 100 тыс. человек.

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