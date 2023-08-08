За три года тренировки «Спортивных выходных» в Москве посетили более 100 тысяч человек

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что с момента создания, в 2020 году, тренировки «Спортивных выходных» в Москве посетили более 100 тыс. человек.

Об этом сообщает НСН.

По словам заммэра, за три года было проведено более 4,5 тыс. тренировок под руководством профессиональных спортсменов.

Летом 2023 года тренировки проводятся на 26 открытых площадках, в частности в «Лужниках», «Саду Технопарка» в Сколкове, а также на Московском урбанистическом форуме—2023.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2023 года более 19 тыс. жителей Московской области получили знаки отличия «Готов к труду и обороне». Это на девять тысяч больше показателей аналогичного периода 2022 года.