Более 19 тысяч жителей Подмосковья получили знаки отличия ГТО с начала года

За первые шесть месяцев 2023 года более 19 тыс. жителей Московской области получили знаки отличия «Готов к труду и обороне». Это на девять тысяч больше показателей аналогичного периода 2022 года.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Министерства физической культуры и спорта Подмосковья. Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина напомнила, что наличие знака отличия ГТО добавляет баллы абитуриентам при поступлении в вуз. Всего с начала возрождения ГТО его участниками стали более 500 тыс. жителей Подмосковья. Ранее сообщалось, что в марафоне «Сила России» приняли участие более 72 тыс. человек. Программа включала более 4 тыс. мероприятий, в том числе спортивные праздники, сдачу норм ГТО.