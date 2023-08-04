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Более 19 тысяч жителей Подмосковья получили знаки отличия ГТО с начала года

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За первые шесть месяцев 2023 года более 19 тыс. жителей Московской области получили знаки отличия «Готов к труду и обороне». Это на девять тысяч больше показателей аналогичного периода 2022 года.
Более 19 тысяч жителей Подмосковья получили знаки отличия ГТО с начала года

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина напомнила, что наличие знака отличия ГТО добавляет баллы абитуриентам при поступлении в вуз.

Всего с начала возрождения ГТО его участниками стали более 500 тыс. жителей Подмосковья.

Ранее сообщалось, что в марафоне «Сила России» приняли участие более 72 тыс. человек. Программа включала более 4 тыс. мероприятий, в том числе спортивные праздники, сдачу норм ГТО.

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