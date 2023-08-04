Более 19 тысяч жителей Подмосковья получили знаки отличия ГТО с начала года
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина напомнила, что наличие знака отличия ГТО добавляет баллы абитуриентам при поступлении в вуз.
Всего с начала возрождения ГТО его участниками стали более 500 тыс. жителей Подмосковья.
Ранее сообщалось, что в марафоне «Сила России» приняли участие более 72 тыс. человек. Программа включала более 4 тыс. мероприятий, в том числе спортивные праздники, сдачу норм ГТО.