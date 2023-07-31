Участниками марафона «Сила России» стали более 72 тысяч человек

В марафоне «Сила России» приняли участие более 72 тыс. человек. Программа включала более 4 тыс. мероприятий, в том числе спортивные праздники, сдачу норм ГТО и так далее.

Об этом сообщает Life.ru.

«Спорт — это действительно мир без границ. Именно поэтому вместе со сторонниками партии мы организовываем спортивные площадки для взрослых, для детей, для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для граждан пожилого возраста», — заявила председатель центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

По её словам, запланировано ещё много мероприятий. Завершится марафон фестивалем в честь Дня физкультурника.

Ранее сообщалось, что участниками «Эко-маршрута ГТО» стали 200 жителей Ямала.