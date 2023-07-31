Участниками марафона «Сила России» стали более 72 тысяч человек
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Об этом сообщает Life.ru.
«Спорт — это действительно мир без границ. Именно поэтому вместе со сторонниками партии мы организовываем спортивные площадки для взрослых, для детей, для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для граждан пожилого возраста», — заявила председатель центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.
По её словам, запланировано ещё много мероприятий. Завершится марафон фестивалем в честь Дня физкультурника.
Ранее сообщалось, что участниками «Эко-маршрута ГТО» стали 200 жителей Ямала.