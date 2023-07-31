Узнать больше

Участниками марафона «Сила России» стали более 72 тысяч человек

Короткая ссылка
В марафоне «Сила России» приняли участие более 72 тыс. человек. Программа включала более 4 тыс. мероприятий, в том числе спортивные праздники, сдачу норм ГТО и так далее.
Участниками марафона «Сила России» стали более 72 тысяч человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Life.ru.

«Спорт — это действительно мир без границ. Именно поэтому вместе со сторонниками партии мы организовываем спортивные площадки для взрослых, для детей, для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также для граждан пожилого возраста», — заявила председатель центрального совета сторонников «Единой России» Ольга Занко.

По её словам, запланировано ещё много мероприятий. Завершится марафон фестивалем в честь Дня физкультурника.

Ранее сообщалось, что участниками «Эко-маршрута ГТО» стали 200 жителей Ямала.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить