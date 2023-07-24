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Участниками «Эко-маршрута ГТО» стали 200 жителей Ямала

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В акции «Эко-маршрут ГТО» приняли участие около 200 жителей Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Участниками «Эко-маршрута ГТО» стали 200 жителей Ямала
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает «Ямал 1».

Во время похода нужно было выполнять нормативы ГТО, а также собирать мусор.

Акция объединила участников в возрасте от 12 до 59 лет. В частности, в мероприятии участвовали воспитанники спортивной школы по северному многоборью и спортивной школы олимпийского резерва имени Ахатовой.

Ранее сообщалось, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетил место строительства мусороперерабатывающего комплекса и полигона твёрдых коммунальных отходов в Нижнем Тагиле.

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