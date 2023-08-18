В первую экспедицию после модернизации вышло судно «Академик Николай Страхов»

Минобрнауки заявило, что после модернизации в первую научно-исследовательскую экспедицию вышло судно «Академик Николай Страхов». Для судна это 55-я экспедиция.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

В рамках модернизации на судне было установлено новое оборудование для геологических работ.

Отмечается, что цель экспедиции — изучить тектонические, магматические и гидротермально-метаморфические явления. Конечной точкой станет Мурманск, а продолжительность рейса составит 45 судо-суток.

«Рассчитываю, что «Академик Николай Страхов» позволит расширить наши знания о Мировом океане, а молодым людям даст возможность совершить свои первые открытия», — добавил заместитель министра науки и высшего образования России Денис Секиринский.

Ранее сообщалось, что на форуме «Экосистема. Заповедный край» представили проект «Чистая Арктика» и годовую научную экспедицию.