В августе начнётся первая за 40 лет годовая научная экспедиция по очистке Арктики
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу проекта.
Как заявила исследователь народов Севера Евразии и Америки кандидат географических наук, доцент Оксана Толстых, последний этап активного освоения Арктики пришёлся на 1980-е годы, а в XXI веке нужны новые технологии и актуальная информация.
Кроме того, экспедиция поможет составить карты промышленного наследия СССР.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО пробурили новый пункт наблюдения за вечной мерзлотой.