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В августе начнётся первая за 40 лет годовая научная экспедиция по очистке Арктики

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На форуме «Экосистема. Заповедный край» представили проект «Чистая Арктика» и годовую научную экспедицию.
В августе начнётся первая за 40 лет годовая научная экспедиция по очистке Арктики
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу проекта.

Как заявила исследователь народов Севера Евразии и Америки кандидат географических наук, доцент Оксана Толстых, последний этап активного освоения Арктики пришёлся на 1980-е годы, а в XXI веке нужны новые технологии и актуальная информация.

Кроме того, экспедиция поможет составить карты промышленного наследия СССР.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО пробурили новый пункт наблюдения за вечной мерзлотой.

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