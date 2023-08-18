В Москве обсудили вопросы партнёрства с КНР и участие китайской делегации в ВЭФ

В Москве прошла встреча советника президента России, ответственного секретаря оргкомитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума (ВЭФ) Антона Кобякова с послом Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэем.

Как говорится в пресс-релизе «Росконгресса», в мероприятии приняли участие представители администрации президента России, сотрудники посольства КНР в России и исполнительный директор Российско-китайского делового совета Евгений Маркин.

На встрече, в частности, обсудили планы сотрудничества. Особое внимание было уделено предстоящему Восточному экономическому форуму, который состоится 10—13 сентября во Владивостоке.

Чжан Ханьхуэй отметил, что в этом году на ВЭФ ожидается участие представительной китайской делегации на высоком уровне. Это свидетельство значимости события, по мнению китайской стороны, подчеркнул посол.

«Участие китайской делегации в Восточном экономическом форуме рассматриваем в том числе как часть подготовительной работы по организации встречи лидеров государств осенью этого года», — заявил Чжан Ханьхуэй.

Ранее заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по подготовке к VIII Восточному экономическому форуму.