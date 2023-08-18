Заммэра Ефимов заявил, что в центре Москвы продали 164 объекта нежилого фонда

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что за шесть месяцев 2023 года в центре столицы продали 164 коммерческих объекта юридическим и физическим лицам.

Об этом сообщает НСН.

Ефимов также отметил, что общая сумма сделок составила порядка 2 млрд рублей. Самый большой коммерческий объект площадью порядка 1,6 тыс. кв. м был продан больше чем за 36 млн рублей.

Министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман также добавил, что в зданиях, которые являются объектами культурного наследия, было продано порядка 1,1 тыс. кв. м.

Ранее Ефимов рассказал, что в столичном районе Ново-Переделкино построят объект, который объединит реабилитационно-медицинский центр, гостиницу и спортивный кластер.