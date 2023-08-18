В рамках форума «Армия-2023» презентовали новую снайперскую винтовку «Астарта»
- РИА Новости
Об этом говорится в публикации РИА Новости со ссылкой на представителя компании.
«По оценке наших специалистов, винтовку можно по совокупности характеристик назвать «убийцей» известной американской винтовки в этом классе Barrett M82», — рассказал он.
По словам представителя холдинга, на Западе такие винтовки классифицируют как антиматериальные, поскольку они могут уничтожать материальные средства противника, например бронемашины.
16 августа в рамках форума «Армия-2023» состоялся динамический показ военной техники.