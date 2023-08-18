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В рамках форума «Армия-2023» презентовали новую снайперскую винтовку «Астарта»

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Сотрудники холдинга «Высокоточные комплексы» продемонстрировали на форуме «Армия-2023» новую снайперскую винтовку калибра 12,7 мм «Астарта».
В рамках форума «Армия-2023» презентовали новую снайперскую винтовку «Астарта»
  • РИА Новости

Об этом говорится в публикации РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

«По оценке наших специалистов, винтовку можно по совокупности характеристик назвать «убийцей» известной американской винтовки в этом классе Barrett M82», — рассказал он.

По словам представителя холдинга, на Западе такие винтовки классифицируют как антиматериальные, поскольку они могут уничтожать материальные средства противника, например бронемашины.

16 августа в рамках форума «Армия-2023» состоялся динамический показ военной техники.

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