В рамках форума «Армия-2023» презентовали новую снайперскую винтовку «Астарта»

Сотрудники холдинга «Высокоточные комплексы» продемонстрировали на форуме «Армия-2023» новую снайперскую винтовку калибра 12,7 мм «Астарта».

Об этом говорится в публикации РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

«По оценке наших специалистов, винтовку можно по совокупности характеристик назвать «убийцей» известной американской винтовки в этом классе Barrett M82», — рассказал он.

По словам представителя холдинга, на Западе такие винтовки классифицируют как антиматериальные, поскольку они могут уничтожать материальные средства противника, например бронемашины.

16 августа в рамках форума «Армия-2023» состоялся динамический показ военной техники.