Динамический показ военной техники прошёл в рамках форума «Армия-2023»

На полигоне Алабино в ходе Международного форума «Армия-2023» состоялась динамическая демонстрация с последовательным показом огневых возможностей военной техники.

Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В показе участвовали 17 образов современного вооружения Сухопутных войск, ВДВ и предприятий промышленности. Были задействованы: танки Т-90МС, Т-14 «Армата», бронетранспортёр БТР-82АТ, боевые машины десанта БМД-4М, ОТРК «Искандер-М» и так далее.

«Впервые в показе приняли участие вездеходы «Пластун» на универсальной гусеничной платформе», — отмечает ведомство.

Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2023» показали трофейную технику, которая была захвачена российской армией в зоне спецоперации.