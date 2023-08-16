Узнать больше

Динамический показ военной техники прошёл в рамках форума «Армия-2023»

Короткая ссылка
На полигоне Алабино в ходе Международного форума «Армия-2023» состоялась динамическая демонстрация с последовательным показом огневых возможностей военной техники.
Динамический показ военной техники прошёл в рамках форума «Армия-2023»
  • РИА Новости

Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В показе участвовали 17 образов современного вооружения Сухопутных войск, ВДВ и предприятий промышленности. Были задействованы: танки Т-90МС, Т-14 «Армата», бронетранспортёр БТР-82АТ, боевые машины десанта БМД-4М, ОТРК «Искандер-М» и так далее.

«Впервые в показе приняли участие вездеходы «Пластун» на универсальной гусеничной платформе», — отмечает ведомство.

Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2023» показали трофейную технику, которая была захвачена российской армией в зоне спецоперации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить