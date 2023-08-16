Динамический показ военной техники прошёл в рамках форума «Армия-2023»
- РИА Новости
Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.
В показе участвовали 17 образов современного вооружения Сухопутных войск, ВДВ и предприятий промышленности. Были задействованы: танки Т-90МС, Т-14 «Армата», бронетранспортёр БТР-82АТ, боевые машины десанта БМД-4М, ОТРК «Искандер-М» и так далее.
«Впервые в показе приняли участие вездеходы «Пластун» на универсальной гусеничной платформе», — отмечает ведомство.
Ранее сообщалось, что на форуме «Армия-2023» показали трофейную технику, которая была захвачена российской армией в зоне спецоперации.