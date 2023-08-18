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Во Внуково задержали американца за попытку провезти в Россию $100 тысяч

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Сотрудниками таможни в московском аэропорту Внуково был задержан мужчина, который пытался провезти незадекларированные $100 тыс.
Во Внуково задержали американца за попытку провезти в Россию $100 тысяч
  • РИА Новости

Нарушителем оказался 70-летний мужчина, выходец из России, постоянно проживающий в Америке.

«Он прибыл в Москву из Далласа транзитом через Стамбул. Мужчина проследовал через «зелёный» коридор и заявил, что имеет только $10 тыс.» — отмечается в заявлении ФТС.

По данным таможенников, мужчина заявил, что не стал декларировать оставшуюся часть денег, так как не хотел тратить время на заполнение декларации.

10 августа у россиянина, который пытался вылететь в Китай из Шереметьево, изъяли незадекларированные 8 млн рублей.

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