В Шереметьеве у туриста при вылете в Китай изъяли 8 млн рублей
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Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.
Отмечается, что при досмотре в рюкзаке пассажира был обнаружен чёрный полиэтиленовый пакет, в который были завёрнуты незадекларированные купюры.
«В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 200.1 УК России», — говорится в сообщении.
Ранее таможня в аэропорту Внуково задержала пассажира с золотой цепью весом 2 кг.