В Шереметьеве у туриста при вылете в Китай изъяли 8 млн рублей

В Шереметьеве у россиянина, вылетающего в Китай, изъяли 8 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.

Отмечается, что при досмотре в рюкзаке пассажира был обнаружен чёрный полиэтиленовый пакет, в который были завёрнуты незадекларированные купюры.

«В действиях пассажира усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 200.1 УК России», — говорится в сообщении.

Ранее таможня в аэропорту Внуково задержала пассажира с золотой цепью весом 2 кг.