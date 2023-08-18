В грузовом терминале Новороссийска произошёл пожар

В МЧС по Краснодарскому краю заявили, что деревянные палеты загорелись в грузовом терминале Новороссийска на площади 1,3 тыс. кв. м.

«В 09:11 по прибытии к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание... в грузовом терминале на площади 1,3 тыс. кв. м», — говорится в заявлении.

Уточняется, что пожар в терминале связан с загоревшимися палетами.

В настоящее время ликвидацией возгорания занимаются более 40 сотрудников МЧС, а также почти 15 единиц техники.

Ранее в МЧС Иркутской области заявили, что пожарные ликвидировали открытое горение в гипермаркете в городе Усть-Илимске.