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В грузовом терминале Новороссийска произошёл пожар

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В МЧС по Краснодарскому краю заявили, что деревянные палеты загорелись в грузовом терминале Новороссийска на площади 1,3 тыс. кв. м.
В грузовом терминале Новороссийска произошёл пожар
  • РИА Новости

«В 09:11 по прибытии к месту первых пожарных подразделений установлено, что произошло возгорание... в грузовом терминале на площади 1,3 тыс. кв. м», — говорится в заявлении.

Уточняется, что пожар в терминале связан с загоревшимися палетами.

В настоящее время ликвидацией возгорания занимаются более 40 сотрудников МЧС, а также почти 15 единиц техники.

Ранее в МЧС Иркутской области заявили, что пожарные ликвидировали открытое горение в гипермаркете в городе Усть-Илимске.

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