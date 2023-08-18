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В Иркутской области ликвидировали открытое горение в гипермаркете

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В МЧС Иркутской области заявили, что пожарные ликвидировали открытое горение в гипермаркете в городе Усть-Илимске.
В Иркутской области ликвидировали открытое горение в гипермаркете
  • РИА Новости

«В 13:52 (08:52 мск) ликвидировано открытое горение», — цитирует заявление ведомства ТАСС.

Уточняется, что погибших и пострадавших в результате возгорания нет.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области произошёл пожар в гипермаркете.

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