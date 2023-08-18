В Иркутской области ликвидировали открытое горение в гипермаркете
В МЧС Иркутской области заявили, что пожарные ликвидировали открытое горение в гипермаркете в городе Усть-Илимске.
- РИА Новости
«В 13:52 (08:52 мск) ликвидировано открытое горение», — цитирует заявление ведомства ТАСС.
Уточняется, что погибших и пострадавших в результате возгорания нет.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области произошёл пожар в гипермаркете.
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