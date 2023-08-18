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Бастрыкин взял под контроль дело об угрозах в адрес нижегородцев

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить отчёт о ходе расследования уголовного дела и о промежуточных результатах доследственной проверки, связанной с угрозами расправой в адрес жителей Нижегородской области.
Бастрыкин взял под контроль дело об угрозах в адрес нижегородцев
  • © СК РФ

Об этом сообщает пресс-служба СК в Telegram.

Уточняется, что в социальных сетях распространяется информация о том, что мужчина угрожает жителям области расправой. По этому случаю следственные органы СК России в Нижегородской области проводят доследственную проверку.

Сообщается также, что в Сормовском районе города Нижнего Новгорода жители региона становятся объектами нападений со стороны иностранных граждан. В связи с этим, региональное следственное управление возбудило уголовное дело по факту хулиганства.

Ранее Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу об избиении женщины в кафе в Елизовском районе Камчатского края.

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