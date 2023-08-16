Бастрыкин поручил доложить по делу об избиении женщины в кафе на Камчатке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад по делу об избиении женщины в кафе в Елизовском районе Камчатского края.

Об этом сообщил СК России.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК России).

В частности, Бастрыкин попросил руководителя регионального главка СК «доложить о ходе расследования и предварительно установленных обстоятельствах».

Отмечается, что с задержанным 41-летним ранее судимым мужчиной проводятся следственные действия.

В ближайшее время ему предъявят обвинения и решат вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что на Камчатке полицейские задержали подозреваемого в избиении работницы кафе.