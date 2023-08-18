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В Челябинске снизился спрос на покупку жилья из-за повышения ипотечной ставки

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В Челябинске снизился спрос на покупку жилья из-за повышения ипотечной ставки с 11,7% до 12,9% в конце августа 2023 года, заявила риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.
В Челябинске снизился спрос на покупку жилья из-за повышения ипотечной ставки
  • Gettyimages.ru
  • © Ivan Murauyou

В беседе с URA.RU риелтор спрогнозировала, что скоро рынок встанет, особенно в небольших городах Челябинской области. В них, по словам юриста, мало строится жилья, поэтому желающие взять ипотеку с господдержкой переключатся на Челябинск.

Кушнова также добавила, что в столице региона наступит этап неопределённости, но рынок снова оживится.

Ранее сообщалось, что в июле в границах старой Москвы вырос спрос на новостройки в сегментах «комфорт» и «бизнес».

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