В Челябинске снизился спрос на покупку жилья из-за повышения ипотечной ставки с 11,7% до 12,9% в конце августа 2023 года, заявила риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

В беседе с URA.RU риелтор спрогнозировала, что скоро рынок встанет, особенно в небольших городах Челябинской области. В них, по словам юриста, мало строится жилья, поэтому желающие взять ипотеку с господдержкой переключатся на Челябинск.

Кушнова также добавила, что в столице региона наступит этап неопределённости, но рынок снова оживится.

Ранее сообщалось, что в июле в границах старой Москвы вырос спрос на новостройки в сегментах «комфорт» и «бизнес».