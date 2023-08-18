В Челябинске снизился спрос на покупку жилья из-за повышения ипотечной ставки
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В беседе с URA.RU риелтор спрогнозировала, что скоро рынок встанет, особенно в небольших городах Челябинской области. В них, по словам юриста, мало строится жилья, поэтому желающие взять ипотеку с господдержкой переключатся на Челябинск.
Кушнова также добавила, что в столице региона наступит этап неопределённости, но рынок снова оживится.
Ранее сообщалось, что в июле в границах старой Москвы вырос спрос на новостройки в сегментах «комфорт» и «бизнес».