В Москве зафиксировали рост спроса на новостройки комфорткласса

В июле в границах «старой» Москвы вырос спрос на новостройки в сегментах «комфорт» и «бизнес», заявили в департаменте аналитики и консалтинга компании VSN Realty.

Об этом сообщает газета «Известия».

За месяц продано 5,1 тыс. квартир и апартаментов в таких жилых комплексах. За месяц объём сделок в лотах увеличился на 4%.

«Мы фиксируем стабильные рыночные показатели. Спрос продолжает восстанавливаться, причём интерес покупателей сохраняется к обоим классам недвижимости, объёмы реализации в проектах «комфорт» составили 2988 лотов, в проектах «бизнес» — 2072 лота», — отметила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Ранее сообщалось, что Росреестр выявил максимальный с начала года объём ипотечных сделок в Москве.