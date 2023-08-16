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Росреестр выявил максимальный с начала года объём ипотечных сделок в Москве

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В июле Росреестр выявил максимальный с начала года объём ипотечных сделок в Москве. Их количество достигло 13 309, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Росреестр выявил максимальный с начала года объём ипотечных сделок в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24».

Чиновник добавил, что показатель июля превысил количество сделок июня на 1,4%.

Заммэра также уточнил, что количество регистраций ипотечных договоров при покупке жилой недвижимости выросло на 64,7% по сравнению с результатами за июль прошлого года.

Ранее экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о ситуации на кредитном рынке России. Он заявил, что на данный момент, в частности, отмечается положительная динамика в сфере выдачи автокредитов.

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