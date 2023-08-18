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В Приморье 4200 пострадавших от наводнения подали заявления на выплаты

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В Приморском крае 4,2 тыс. пострадавших от наводнения подали заявления на выплаты.
В Приморье 4200 пострадавших от наводнения подали заявления на выплаты
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksandra Aleroeva

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на краевой Центр управления регионом.

Денежные выплаты в размере от 10 тыс. до 1 млн рублей на каждого члена семьи можно получить за нарушение условий жизнедеятельности, при утрате имущества, а также при причинении вреда здоровью.

По словам министра труда и социальной политики края Светланы Красицкой, практически половина заявлений поданы в связи с утратой имущества.

Ранее председатель правительства Приморского края Вера Щербина назвала размер денежных выплат для пострадавших от разрушений, вызванных тайфуном «Ханун».

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