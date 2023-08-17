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В Приморье назвали размеры выплат для пострадавших от тайфуна «Ханун»

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Председатель правительства Приморского края Вера Щербина назвала размер денежных выплат для пострадавших от разрушений, вызванных тайфуном «Ханун».
В Приморье назвали размеры выплат для пострадавших от тайфуна «Ханун»
  • РИА Новости

Щербина сообщила, что жители пострадавших районов получат компенсации, передаёт vostokmedia.com.

Единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей положена в случае нарушения условий жизнедеятельности.

«Во-вторых, это финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости в размере 50 или 100 тыс. рублей в зависимости от степени утраты имущества. В-третьих, единовременное пособие в случае получения вреда здоровью при ЧС в размере 200 или 400 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести вреда», — отметила она.

Кроме того, предусмотрено единовременное пособие в случае гибели члена семьи в результате ЧС в размере 1 млн рублей.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что более 5 тыс. человек эвакуированы из затопленных домовладений в Приморском крае.

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