В Приморье назвали размеры выплат для пострадавших от тайфуна «Ханун»

Председатель правительства Приморского края Вера Щербина назвала размер денежных выплат для пострадавших от разрушений, вызванных тайфуном «Ханун».

Щербина сообщила, что жители пострадавших районов получат компенсации, передаёт vostokmedia.com.

Единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей положена в случае нарушения условий жизнедеятельности.

«Во-вторых, это финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости в размере 50 или 100 тыс. рублей в зависимости от степени утраты имущества. В-третьих, единовременное пособие в случае получения вреда здоровью при ЧС в размере 200 или 400 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести вреда», — отметила она.

Кроме того, предусмотрено единовременное пособие в случае гибели члена семьи в результате ЧС в размере 1 млн рублей.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщала, что более 5 тыс. человек эвакуированы из затопленных домовладений в Приморском крае.