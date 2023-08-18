В Новосибирской области начали проверку после гибели ребёнка под поездом

В Новосибирской области Барабинская транспортная прокуратура начала проверку после того, как поезд насмерть сбил 10-летнего ребёнка.

РИА Новости

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. В ведомстве отметили, что инцидент произошёл вечером 17 августа около железнодорожной станции Чаны. На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пассажирский поезд насмерть сбил девочку. ЧП произошло 23 июля, по данному факту возбуждено уголовное дело.