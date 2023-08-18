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В Новосибирской области начали проверку после гибели ребёнка под поездом

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В Новосибирской области Барабинская транспортная прокуратура начала проверку после того, как поезд насмерть сбил 10-летнего ребёнка.
В Новосибирской области начали проверку после гибели ребёнка под поездом
  • РИА Новости

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве отметили, что инцидент произошёл вечером 17 августа около железнодорожной станции Чаны.

На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пассажирский поезд насмерть сбил девочку. ЧП произошло 23 июля, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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