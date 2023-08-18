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В Новосибирской области задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

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В Новосибирской области задержали 31-летнего подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки.
В Новосибирской области задержали подозреваемого в изнасиловании девочки
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

Отмечается, что преступление было совершено 13 августа. Подозреваемого задержали спустя четыре дня.

«В настоящее время с ним работают следователи Следственного комитета, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области задержали учителя русского языка и литературы, который принудил школьницу к действиям сексуального характера на кладбище.

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