В Новосибирской области задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

В Новосибирской области задержали 31-летнего подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки.

Об этом сообщает Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

Отмечается, что преступление было совершено 13 августа. Подозреваемого задержали спустя четыре дня.

«В настоящее время с ним работают следователи Следственного комитета, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области задержали учителя русского языка и литературы, который принудил школьницу к действиям сексуального характера на кладбище.