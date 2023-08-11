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URA.RU: под Челябинском задержан учитель по делу об изнасиловании школьницы на кладбище

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В Челябинской области задержали учителя русского языка и литературы, которого школьница обвинила в действиях сексуального характера на кладбище.
URA.RU: под Челябинском задержан учитель по делу об изнасиловании школьницы на кладбище
  • РИА Новости

Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.

Как заявил собеседник, предполагается, что мужчина силой посадил несовершеннолетнюю в свой автомобиль в посёлке Есаульском и после повёз на кладбище.

«Привёз её к кладбищу у Касаргов, завязал глаза. После он поставил её на колени и принудил к оральному сексу», — рассказал источник.

По данным портала, после этого мужчина уехал, оставив несовершеннолетнюю на кладбище, откуда ей пришлось искать выход самостоятельно. Мать школьницы обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в Белгороде мужчине предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве 15-летней школьницы.

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