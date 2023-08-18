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В Ставропольском крае двое детей врезались в опору ЛЭП на квадроцикле

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В селе Арзгир (Ставропольский край) двое детей в возрасте четырёх и шести лет врезались в опору линии электропередач (ЛЭП) на квадроцикле.
В Ставропольском крае двое детей врезались в опору ЛЭП на квадроцикле
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на Telegram-канал Госавтоинспекции Ставрополья.

«На территории детской площадки около частного сектора водитель квадроцикла Kayo не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП», — отметили в ведомстве.

Кроме того, квадроцикл дети взяли с разрешения взрослых.

Оба ребёнка получили тяжёлые травмы и были доставлены в реанимацию.

Ранее сообщалось, что в Можге в Удмуртии арестовали 33-летнего обвиняемого по делу о гибели 12-летнего мальчика в результате ДТП.

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