В Ставропольском крае двое детей врезались в опору ЛЭП на квадроцикле
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Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на Telegram-канал Госавтоинспекции Ставрополья.
«На территории детской площадки около частного сектора водитель квадроцикла Kayo не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП», — отметили в ведомстве.
Кроме того, квадроцикл дети взяли с разрешения взрослых.
Оба ребёнка получили тяжёлые травмы и были доставлены в реанимацию.
Ранее сообщалось, что в Можге в Удмуртии арестовали 33-летнего обвиняемого по делу о гибели 12-летнего мальчика в результате ДТП.