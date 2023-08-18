Юрист Крохин назвал условия для перерасчёта платы за вывоз мусора

Председатель Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин посоветовал россиянам перед поездкой в отпуск написать заявление на перерасчёт платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Таким образом, по его словам, можно сэкономить на счетах за ЖКУ.

Это изменение вступило в силу недавно, сообщил он в интервью Радио Sputnik.

Перерасчёт можно сделать, если квартира пустовала более пяти рабочих дней, но не более шести месяцев, уточнил Крохин.

«Соответствующее заявление нужно подать в управляющую компанию не позднее чем через 30 дней после возвращения. Вам могут понадобиться документы, подтверждающие ваше отсутствие, например билет на самолёт или туристическая путёвка», — предупредил юрист.

Ранее председатель комитета по ЖКХ московского отделения партии «Новые люди» Иван Ситников рассказал, что делать в случае, если накопились долги за коммуналку, из-за которых в квартире могут отключить газ, воду, электричество.