Узнать больше

Юрист Крохин назвал условия для перерасчёта платы за вывоз мусора

Короткая ссылка
Председатель Московского жилищного союза, юрист Константин Крохин посоветовал россиянам перед поездкой в отпуск написать заявление на перерасчёт платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Таким образом, по его словам, можно сэкономить на счетах за ЖКУ.
Юрист Крохин назвал условия для перерасчёта платы за вывоз мусора
  • АГН «Москва»
  • © Ведяшкин Сергей

Это изменение вступило в силу недавно, сообщил он в интервью Радио Sputnik.

Перерасчёт можно сделать, если квартира пустовала более пяти рабочих дней, но не более шести месяцев, уточнил Крохин.

«Соответствующее заявление нужно подать в управляющую компанию не позднее чем через 30 дней после возвращения. Вам могут понадобиться документы, подтверждающие ваше отсутствие, например билет на самолёт или туристическая путёвка», — предупредил юрист.

Ранее председатель комитета по ЖКХ московского отделения партии «Новые люди» Иван Ситников рассказал, что делать в случае, если накопились долги за коммуналку, из-за которых в квартире могут отключить газ, воду, электричество.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить