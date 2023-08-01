Специалист в сфере ЖКХ Ситников посоветовал в случае коммунального долга узнать о субсидиях

Председатель комитета по ЖКХ московского отделения партии «Новые люди» Иван Ситников рассказал, что делать в случае, если накопились долги за коммуналку, из-за которых в квартире могут отключить газ, воду, электричество.

Потребителю следует узнать, какие субсидии и льготы действуют в его регионе. Так, субсидия положена, если оплата за ЖКУ превышает определённый порог совокупного дохода семьи, поделился эксперт в беседе с «Российской газетой».

Также можно обратиться в ресурсоснабжающую организацию, перед которой образовался долг, и попросить рассрочку.

«Могут быть разные причины просрочки оплаты ЖКУ, но будет правильно, если о предстоящем отключении жителям будут сообщать заранее, а ценообразование и расходование средств за ресурсы будет прозрачным», — подытожил Ситников.

Ранее газета «Известия» сообщала, что, согласно данным Росстата, долги россиян за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 900 млрд рублей к июлю текущего года.