Специалист в сфере ЖКХ Ситников посоветовал в случае коммунального долга узнать о субсидиях
Потребителю следует узнать, какие субсидии и льготы действуют в его регионе. Так, субсидия положена, если оплата за ЖКУ превышает определённый порог совокупного дохода семьи, поделился эксперт в беседе с «Российской газетой».
Также можно обратиться в ресурсоснабжающую организацию, перед которой образовался долг, и попросить рассрочку.
«Могут быть разные причины просрочки оплаты ЖКУ, но будет правильно, если о предстоящем отключении жителям будут сообщать заранее, а ценообразование и расходование средств за ресурсы будет прозрачным», — подытожил Ситников.
Ранее газета «Известия» сообщала, что, согласно данным Росстата, долги россиян за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 900 млрд рублей к июлю текущего года.