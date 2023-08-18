В ХМАО СК начал проверку после падения из окна 16-летней школьницы
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по ХМАО.
Отмечается, что родители закрыли девочку со второй группой инвалидности дома — она недавно перенесла операцию на глаза. Школьница решила выпрыгнуть из окна, чтобы встретиться с подругой. Однако она не рассчитала сил и упала на землю. У девочки травма поясничного отдела.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области за сутки зафиксировано два случая падения детей из окон.