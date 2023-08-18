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В ХМАО СК начал проверку после падения из окна 16-летней школьницы

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В Урае (ХМАО) Следственный комитет по региону начал проверку после того, как 16-летняя школьница выпала из окна третьего этажа.
В ХМАО СК начал проверку после падения из окна 16-летней школьницы
  • © РИА Новости / Мария Девахина

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по ХМАО.

Отмечается, что родители закрыли девочку со второй группой инвалидности дома — она недавно перенесла операцию на глаза. Школьница решила выпрыгнуть из окна, чтобы встретиться с подругой. Однако она не рассчитала сил и упала на землю. У девочки травма поясничного отдела.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области за сутки зафиксировано два случая падения детей из окон.

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