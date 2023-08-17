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Два случая падения детей из окон произошло в Ленобласти за сутки

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Двое детей получили травмы при падении из окон в городе Сосновый Бор и в посёлке Мга Кировского района Ленинградской области.
Два случая падения детей из окон произошло в Ленобласти за сутки
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

В Сосновом Бору двухлетний мальчик находился на втором этаже дома с матерью, которая прилегла отдохнуть и уснула. Когда она проснулась, то увидела, что окно в комнате открыто, москитная сетка снята, а её сын лежит на асфальте под окнами.

Второй случай падения ребёнка из окна зафиксирован в посёлке Мга. Трёхлетняя девочка выпала из окна третьего этажа. Она залезла на диван, находившийся рядом с окном, открыла его, облокотилась на сетку и выпала.

Сейчас врачи борются за жизни обоих детей, они находятся в тяжёлом состоянии.

16 августа сообщалось, что в Нижнем Тагиле полуторагодовалый ребёнок выпал из окна третьего этажа жилого дома. Сейчас он находится в реанимации с множественными переломами.

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