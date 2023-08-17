В результате ДТП с тремя автомобилями в Челябинске погиб 19-летний пассажир
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.
«Авария произошла 19 августа по улице Молодёжной в Металлургическом районе Челябинска. В аварии погиб пассажир 2004 года рождения, который находился в перевернувшемся автомобиле», — заявили в ведомстве.
По предварительным данным, водитель Skoda Octavia столкнулся с автомобилем Toyota, после чего Toyota столкнулась с Renault, наехала на препятствие и перевернулась. Помощь медиков потребовалась водителю и одному из пассажиров Toyota. Ещё один пассажир этой машины скончался на месте.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели родителей и трёх дочерей в аварии.