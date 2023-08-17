В результате ДТП с тремя автомобилями в Челябинске погиб 19-летний пассажир

На улице Молодёжной в Челябинске произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Погиб 19-летний пассажир одной из машин.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД ГУ МВД России по региону.

«Авария произошла 19 августа по улице Молодёжной в Металлургическом районе Челябинска. В аварии погиб пассажир 2004 года рождения, который находился в перевернувшемся автомобиле», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, водитель Skoda Octavia столкнулся с автомобилем Toyota, после чего Toyota столкнулась с Renault, наехала на препятствие и перевернулась. Помощь медиков потребовалась водителю и одному из пассажиров Toyota. Ещё один пассажир этой машины скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели родителей и трёх дочерей в аварии.