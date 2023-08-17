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В Подмосковье заработали первые школьные ярмарки

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В Московской области начали работу первые ярмарки школьных принадлежностей. Всего они появятся в 16 городских округах.
В Подмосковье заработали первые школьные ярмарки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Минсельхозпрода.

Большинство ярмарок откроются в предстоящие выходные, 19 и 20 августа, и будут работать до начала сентября.

Жители могут приобрести школьную и спортивную форму, обувь, портфели, рюкзаки, канцтовары и другую продукцию.

Ранее президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила, что в преддверии нового учебного года в России фиксируют повышение стоимости школьного набора в среднем на 7—8% по сравнению с прошлым годом.

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