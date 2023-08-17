Экотехнопарк в Крыму введут в эксплуатацию до конца 2024 года

В Белогорском районе Крыма продолжается строительство экотехнопарка. Его планируют ввести в эксплуатацию до конца 2024 года.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональное правительство.

На территории парка построят в том числе мусоросортировочный комплекс и участок компостирования органических отходов.

Парк будет использоваться для приёма ТКО, измельчения крупногабаритных материалов и отходов из общего потока ТКО, а также для сортировки, выборки и накопления вторичных материальных ресурсов.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 1,2 млрд рублей направили на реализацию нацпроекта «Экология» в 2022 году.