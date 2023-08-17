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Минтранс России сообщил о начале работы над ВСМ из Москвы в Петербург

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Минтранс России начал работу над строительством высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Москвой.
Минтранс России сообщил о начале работы над ВСМ из Москвы в Петербург
  • РИА Новости

«Минтранс ведёт работу над реализацией проекта ВСМ из Москвы в Санкт-Петербург», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что будет организована рабочая группа с федеральными органами исполнительной власти, организациями и представителями субъектов России.

«Минтрансом совместно с причастными организациями будут проработаны варианты развития ВСМ и на других направлениях, озвученных президентом России», — добавили в министерстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наступил момент для реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали.

По его словам, время в пути по будущей магистрали между Санкт-Петербургом и Москвой сократится с 4 часов до 2 часов 15 минут.

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