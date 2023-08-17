Росавиация поблагодарила Эстонию и Финляндию за помощь в небе во время грозы
- РИА Новости
«Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие», — говорится в Telegram-канале Росавиации.
В ведомстве подтвердили, что в соответствии с принципами взаимопомощи российская сторона также готова в случае необходимости обеспечить безопасное воздушное движение самолётов иностранных государств в воздушном пространстве Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что три самолёта российских авиакомпаний, пролетая над нейтральными водами, из-за непогоды пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии.
Отмечается, что безопасное обслуживание российских самолётов обеспечили аэронавигационные службы этих двух стран вместе с коллегами из России.