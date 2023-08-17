Росавиация поблагодарила Эстонию и Финляндию за помощь в небе во время грозы

Росавиация поблагодарила компетентные органы Финляндии и Эстонии за разрешение пересечь воздушные границы государств, несмотря на запрет, в связи со сложными погодными условиями.

«Росавиация благодарит компетентные органы Финляндии и Эстонии за оказанное содействие», — говорится в Telegram-канале Росавиации.

В ведомстве подтвердили, что в соответствии с принципами взаимопомощи российская сторона также готова в случае необходимости обеспечить безопасное воздушное движение самолётов иностранных государств в воздушном пространстве Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что три самолёта российских авиакомпаний, пролетая над нейтральными водами, из-за непогоды пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии.

Отмечается, что безопасное обслуживание российских самолётов обеспечили аэронавигационные службы этих двух стран вместе с коллегами из России.